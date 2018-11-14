بلاغ ضد صفاء الهاشم يتهمها بإهانة المصريين ويطالب بمنع دخولها مصر

كتب أحمد عبد الهادى

تقدم طارق محمود المحامى، ببلاغ للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية ، ضد صفاء الهاشم – عضو مجلس الأمة الكويتي ، وقيد البلاغ تحت رقم 6987 لسنة 2018 واتهمها بإهانة جميع المصريين وذلك بعد التصريحات المشينة التى اطلقتها ضد الوزيرة نبيلة مكرم ،كما طالب بمنعها نهائيا من دخول الاراضى المصرية .

وأكد البلاغ أن النائبة الكويتية أدلت بتصريحات اهانت فيها المصريين ومؤسسات الدولة ممثلة فى وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج ، وقبلها ادلت بتصريحات ضد وزير القوى العاملة فى محاولة منها لاحداث فتنة ما بين مصر والكويت ، واك البلاغ أن تلك النائبة تحمل حقدا ضد الدولة المصرية والمصريين .

وطالب طارق محمود فى ختام بلاغه باصدار قرار فورى وعاجل بمنع صفاء الهاشم من دخول الاراضى المصرية وذلك باعتبارها شخص غير مرغوب فى وجوده على الاراضى المصرية مع احتفاظ الدولة المصرية الكامل بحقوقها القانونية قبل النائبة الكويتية لإهانتها للشعب المصرى .