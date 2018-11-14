video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بلاغ ضد صفاء الهاشم يتهمها بإهانة المصريين ويطالب بمنع دخولها مصر

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:22 م
بلاغ ضد صفاء الهاشم يتهمها بإهانة المصريين ويطالب بمنع دخولها مصر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
تقدم طارق محمود المحامى، ببلاغ للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية ، ضد صفاء الهاشم – عضو مجلس الأمة الكويتي ، وقيد البلاغ تحت رقم 6987 لسنة 2018 واتهمها بإهانة جميع المصريين وذلك بعد التصريحات المشينة التى اطلقتها ضد الوزيرة نبيلة مكرم ،كما طالب بمنعها نهائيا من دخول الاراضى المصرية .
 
وأكد البلاغ أن النائبة الكويتية أدلت بتصريحات اهانت فيها المصريين ومؤسسات الدولة ممثلة فى وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج ، وقبلها ادلت بتصريحات ضد وزير القوى العاملة فى محاولة منها لاحداث فتنة ما بين مصر والكويت ، واك البلاغ  أن تلك النائبة تحمل حقدا ضد الدولة المصرية والمصريين .
 
وطالب طارق محمود فى ختام بلاغه باصدار قرار فورى وعاجل بمنع صفاء الهاشم من دخول الاراضى المصرية وذلك باعتبارها شخص غير مرغوب فى وجوده على الاراضى المصرية  مع احتفاظ الدولة المصرية الكامل بحقوقها القانونية قبل النائبة الكويتية لإهانتها للشعب المصرى .
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دعوى لإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول مصر

نائبة كويتية

الحوادث

إهانة

عقاب

منع دخول الأراضي المصرية




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

هى 👹👿😈👹👿😈 اصلا لا تجرؤ ان تاتى مصر..لان تعرف ان مصيرها الضرب بالنعال..ف المطار

😣

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة