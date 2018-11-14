video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بعد حبسه 10 سنوات.. تفاصيل اتهام محافظ المنوفية السابق بالرشوة × 10 معلومات

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:00 ص
بعد حبسه 10 سنوات.. تفاصيل اتهام محافظ المنوفية السابق بالرشوة × 10 معلومات محافظ المنوفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بسجن هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق 10 سنوات فى قضية اتهامه بالرشوة.
 
وترصد "اليوم السابع" معلومات عن قضية الرشوة التى انتهت جولتها الأولى بحكم محكمة الجنايات.

واجه محافظ المنوفية السابق تهمة الرشوة واستغلال منصبه ونفوذه.

واجه المتهمين الثانى والثالث اتهامات رشوة موظف عام والتوسط فى عملية الرشوة.

بلغ مبلغ الرشوة فى القضية 27 مليونا و450 ألف جنيه.

الرشوة كانت فى سبيل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة.

وكانت الرشوة على سبيل تسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

أحال النائب العام المتهمين لمحكمة جنايات الجيزة محبوسين وتم نظر جلسات محاكمتهم.

قضت المحكمة بسجن محافظ المنوفية السابق 10 سنوات مشددة وغرمته 15 مليون جنيه.

أعفت المحكمة المتهمين الثانى والثالث من العقوبة بمقتضى المادة (107) من قانون العقوبات.

قضت المحكمة بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة فى القضية.

ما زال أمام المحافظ درجة تقاضى أخرى أمام محكمة النقض.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنوفية يكرم شادى الفائز بالمركز الرابع فى بطولة الألعاب الأولمبية للشباب

السجن المشدد 10سنوات وغرامة 15 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق المتهم بالرشوة.. إعفاء المتهمين الثانى والثالث من العقوبة ومصادرة المبالغ المضبوطة.. امتلاكه 7 وحدات سكنية تتعدى قيمتها 7ملايين جنيه بالإسكندرية

اخبار الحوادث

حوادث مصر

اخبار مصر

رشوة محافظ المنوفية

الرقابة الإدارية

رشوة




لا تفوتك
السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة