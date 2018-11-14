بعد حبسه 10 سنوات.. تفاصيل اتهام محافظ المنوفية السابق بالرشوة × 10 معلومات

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بسجن هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق 10 سنوات فى قضية اتهامه بالرشوة.
وترصد "اليوم السابع" معلومات عن قضية الرشوة التى انتهت جولتها الأولى بحكم محكمة الجنايات.
واجه محافظ المنوفية السابق تهمة الرشوة واستغلال منصبه ونفوذه.واجه المتهمين الثانى والثالث اتهامات رشوة موظف عام والتوسط فى عملية الرشوة.
بلغ مبلغ الرشوة فى القضية 27 مليونا و450 ألف جنيه.الرشوة كانت فى سبيل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة.
وكانت الرشوة على سبيل تسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.أحال النائب العام المتهمين لمحكمة جنايات الجيزة محبوسين وتم نظر جلسات محاكمتهم.
قضت المحكمة بسجن محافظ المنوفية السابق 10 سنوات مشددة وغرمته 15 مليون جنيه.أعفت المحكمة المتهمين الثانى والثالث من العقوبة بمقتضى المادة (107) من قانون العقوبات.
قضت المحكمة بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة فى القضية.ما زال أمام المحافظ درجة تقاضى أخرى أمام محكمة النقض.
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