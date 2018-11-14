بعد حبسه 10 سنوات.. تفاصيل اتهام محافظ المنوفية السابق بالرشوة × 10 معلومات

كتب أحمد الجعفرى

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بسجن هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق 10 سنوات فى قضية اتهامه بالرشوة.

وترصد "اليوم السابع" معلومات عن قضية الرشوة التى انتهت جولتها الأولى بحكم محكمة الجنايات.