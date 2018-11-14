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برعاية سفارة إسبانيا.. الباريتون الإسبانى بورخا كيزا يقدم حفلا فى الأوبرا

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:42 م
برعاية سفارة إسبانيا.. الباريتون الإسبانى بورخا كيزا يقدم حفلا فى الأوبرا دار الأوبرا المصرية
كتبت: إنجى مجدى
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يقدم الفنان الإسبانى بورخا كيزا، الجمعة المقبلة، حفلا بالقاعة الرئيسية بدار الأوبرا المصرية، بالإضافة، لمختارات من المسرح الموسيقى الغنائى الأكثر شهرة وذيوعا فى إسبانيا الذى يسمى zarzuelas  وسوف يرافقه أوركسترا القاهرة السيمفونى  بقيادة المايسترو المصرى الشهير أحمد الصعيدى.

 

ووفق بيان للسفارة الإسبانية بالقاهرة، قدم كيزا، الذى ولد فى إقليم جاليسيا بشمال أسبانيا - فى 8 نوفمبر الماضى، ذخيرة واسعة من الموسيقى المكتوبة باللغة الاسبانية ، فى قصر المنيل بالقاهرة، ورافقه على البيانو المايسترو فرناندو ريونيس ، مدير أوركسترا GAOS de La Coruña .

 

وقدم كيزا، أعماله فى أوروبا والولايات المتحدة كما أنه لديه أجندة كاملة المواعيد لأعماله فى المسرح الملكى بمدريد Teatro Real de Madrid.

 

وطوال هذا الأسبوع ، استمر فى القاهرة يعطى دروسا متخصصة لطلبة الأوبرا برفقة عازف بيانو مصرى.

 

 

 

 

 


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