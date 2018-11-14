video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بدء مؤتمر "الرقابة المالية" و"مجلس الدولة" حول سلامة واستقرار الأسواق

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:02 ص
بدء مؤتمر "الرقابة المالية" و"مجلس الدولة" حول سلامة واستقرار الأسواق مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشتراك مع مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
بدأ منذ قليل مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية، بالاشتراك مع مجلس الدولة، على مدار يومين، تدور فيه حلقات النقاش حول دور الرقابة المالية في سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية وتنظيمها وتنميتها، بحضور العشرات من الشخصيات العامة والخبراء وأعضاء هيئة الرقابة المالية، وقضاة من مجلس الدولة.
 
يفتتح المؤتمر المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وبحضور الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، وشيوخ القضاة من أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمينالعام، وعدد من قضاة قسم التشريع وإدارات الفتوى للمشاركة في الحلقات النقاشية.
 
تفاصيل حلقات النقاش تدور حول آليات عمل الهيئة ودورها، والمستجدات التي طرحت على الأسواق وكيفية التعامل معها، وشرح الجوانب الفنية ومجالات عمل الهيئة ومستجدات الأسواق المالية غير المصرفية كالصكوك والتأجير التمويلي وغير ذلك، وذلك لقضاة مجلس الدولة، منأعضاء إدارات الفتوى وقسم التشريع بالمجلس.
 
يحضر الجلسات النقاشية كذلك، عددًا من الخبراء، من بينهم الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والدكتور عبدالحميد إبراهيم، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وعضو مجلس إدارة الهيئة، وبعض الخبراء في مجالات التأمين والتمويل العقاري وسوق المال.
ومن الهيئة يحضر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبي الرئيس المستشار رضا عبد المعطي، والمستشار القاضي، خالد النشار، ومن المقرر أن تبدأ غداً في التاسعة صباحاً بفندق الماريوت بالزمالك.
 
مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية (1)
مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية (1)

مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية (2)
مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية (2)

مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية (3)
مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية (3)
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لتحقيق العدالة الناجزة.. 3 جولات مفاجئة لرئيس مجلس الدولة بثلاث محافظات

مجلس الدولة يلغى فصل موظف محكمة تغيب عن عمله يوما بدون إذن

غدًا ..مؤتمرًا بين "الرقابة المالية" و"مجلس الدولة" عن استقرار الأسواق

مجلس الدولة

الرقابة المالية

الحوادث

استقرار الاسواق

أخبار الحوادث

الحوادث اليوم

أخبار المحاكم

المحاكم اليوم




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة