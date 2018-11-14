بدء مؤتمر "الرقابة المالية" و"مجلس الدولة" حول سلامة واستقرار الأسواق

كتب أحمد عبد الهادى

بدأ منذ قليل مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية، بالاشتراك مع مجلس الدولة، على مدار يومين، تدور فيه حلقات النقاش حول دور الرقابة المالية في سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية وتنظيمها وتنميتها، بحضور العشرات من الشخصيات العامة والخبراء وأعضاء هيئة الرقابة المالية، وقضاة من مجلس الدولة.

يفتتح المؤتمر المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وبحضور الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، وشيوخ القضاة من أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمينالعام، وعدد من قضاة قسم التشريع وإدارات الفتوى للمشاركة في الحلقات النقاشية.

تفاصيل حلقات النقاش تدور حول آليات عمل الهيئة ودورها، والمستجدات التي طرحت على الأسواق وكيفية التعامل معها، وشرح الجوانب الفنية ومجالات عمل الهيئة ومستجدات الأسواق المالية غير المصرفية كالصكوك والتأجير التمويلي وغير ذلك، وذلك لقضاة مجلس الدولة، منأعضاء إدارات الفتوى وقسم التشريع بالمجلس.

يحضر الجلسات النقاشية كذلك، عددًا من الخبراء، من بينهم الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والدكتور عبدالحميد إبراهيم، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وعضو مجلس إدارة الهيئة، وبعض الخبراء في مجالات التأمين والتمويل العقاري وسوق المال.

ومن الهيئة يحضر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبي الرئيس المستشار رضا عبد المعطي، والمستشار القاضي، خالد النشار، ومن المقرر أن تبدأ غداً في التاسعة صباحاً بفندق الماريوت بالزمالك.