بدء تسكين المستجدين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر السبت المقبل

وافق الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، على بدء تسكين الطلاب المستجدين والمتخلفين من المرحلة الأولى بالمدن الجامعية بنين وبنات، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 17 نوفمبر الجاري.

وتم رفع كشوف بأسماء الطلاب التى تمت الموافقة على تسكينهم على البوابة الإلكترونية للجامعة، وجارى الآن رفع أسماء الطالبات.

ونبهت الجامعة على كل طالب وطالبة إلى ضرورة التأكد من وجود اسمه ضمن الكشوف الموجودة الآن على البوابة الإلكترونية للجامعة قبل التوجه للمدينة الجامعية التى تقدم لها.