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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:23 ص
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انطلاق عملية حصر موظفى الحكومة بالمحافظات خلال فبراير المقبل

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:00 ص
انطلاق عملية حصر موظفى الحكومة بالمحافظات خلال فبراير المقبل الدكتور صالح الشيخ
كتب : مصطفى عبد التواب
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تنطلق خلال فبراير القادم، عملية حصر موظفى الحكومة بالمحافظات، وذلك عقب الانتهاء من حصر العاملين بالوزارات المختلفة والجهات التابعة لها بالدرجة الأولى، وذلك بهدف الوقوف على حقائق الجهاز الإدارى من طبيعة الخبرات المتوافرة به، وعدد العاملين به، وكافة المعلومات التى تساعد اللجنة العليا للإصلاح الإدارى فى مهمتها الخاصة بإعادة هيكلة الجهاز.

وفى هذا الصدد ناقش الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع قيادات الجهاز، آليات اختيار الباحثين المقرر مشاركتهم فى الحصر بجانب موظفى التنظيم والإدارة فى هذه المحافظات، إلى جانب توفير الإمكانيات والمتطلبات بمعاونة الباحثين.

وتتضمن البيانات المطلوبة من العاملين خلال عملية الحصر، والتى تتضمن بياناتهم العلمية والوظيفة فضلا عن البيانات الأساسية وبيانات التعيين.


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حصر موظفى الحكومة

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