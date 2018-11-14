انتشال جثة أحد ضحايا خزان مياه عزبة نوارة بالشرقية والنيابة تصرح بالدفن

الشرقية - فتحية الديب

تمكن ضباط قسم الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من إنتشال جثة سائق توفى غرقا مع صديق له، أثناء قيامهما بمباشرة العمل فى خزان مياه بعزبة نوارة بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، فيما يواصل ضباط الإنقاذ جهودهم لانتشال الجثة الثانية، وصرحت نيابة أبوكبير برئاسة أحمد حسان مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية بالدفن، وسرعة انتشال الجثة الثانية.

وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة أبوكبير، بغرق شخصين بخزان مياه عميق بعزبة نوارة دائرة المركز.

وتوجهت قوة من المركز بمعرفة العميد يأسر أمان، مأمور المركز، والرائد رائد ربيع رئيس مباحث أبوكبير، والعقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال.

وتبين من الفحص أثناء قيام كل من " علاء محفوظ محمد محمد" 34 سنة سائق ومقيم سمسطا بنى سويف، و"طه عبد العظيم محمد سالم" 43 سنة سائق ومقيم أهناسيا بنى سويف، بالقيام بمهام عملها بعمل شدادات خرسانية سقط داخل الخزان، وتبين أن الخزن على عمق 20 مترا تقريبا.

وتبين أنهما ضمن عمالة تابعة لمقاول خاص للعمل بمحطة مياه شرب بالناحية، ولفظ أنفاسهما الأخيرة غرقا داخل الخزان.