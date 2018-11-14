انتخاب بوشيلين رئيسا لجمهورية دونيتسك الشعبية

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أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، أولجا بوزدنياكوفا، عن انتخاب دينيس بوشيلين رئيسا لهذه الجمهورية.

وقالت بوزدنياكوفا للصحفيين اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية: " لقد تم إقرار دينيس بوشيلين رئيسا منتخبا للجمهورية".

وكانت الانتخابات الرئاسية في جمهورية دونيتسك الشعبية قد جرت الأحد الماضي بمشاركة 5 مرشحين لشغل منصب الرئيس من بينهم القائم بأعمال رئيس الجمهورية دينيس بوشيلين.

ووفقا لقانون الانتخابات المحلي يعتبر المرشح، الذي يحصل على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، فائزا في هذه الانتخابات ويتم إعلانه رئيسا للجمهورية.