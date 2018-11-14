اليوم.. كفر الشيخ تحتفل بالعيد القومى بافتتاح مركزى شباب ومدرستين

كفر الشيخ – محمد سليمان

تحتفل محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي، اليوم الأربعاء، بمدينة البرلس، بحضور الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مدير الأمن،=

ويشهد الاحتفال بعيد المحافظة القومي، افتتاح مركزي شباب "شباب برج البرلس وبلطيم "، ومدرستين "مدرسة كفر جلو وأولاد سعيد للتعليم الأساسي، وافتتاح مدرسة المرازقة الجديد.

وهنأ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أبناء المحافظة، بالعيد القومى الـ 62 لمحافظة كفرالشيخ، الموافق ليوم 4 نوفمبر، والتى سوف تقام الاحتفالات من مدينة الانتصارات، "برج البرلس"،اليوم الأربعاء ، الموافق 14 نوفمبر 2018م، والذى يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية فى 4 نوفمبر، حيث سُتقام الاحتفال بساحة النصب التذكارى بمدينة برج البرلس، وسيتم اصطفاف الجنود والقوات البحرية وموسيقى القوات البحرية ووضع إكليل الزهور.

يذكر أن كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي يوم 4 نوفمبر من كل عام ولكن المحافظ أجل الاحتفال به لـ 14 نوفمبر للانتهاء من عدد من المدارس والمشروعات لافتتاحها.