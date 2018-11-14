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اليوم.. رئيس الوزراء يلقى كلمة بفعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:26 ص
اليوم.. رئيس الوزراء يلقى كلمة بفعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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يلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عصر اليوم الأربعاء، كلمة خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ .

 

ويعد مؤتمر التنوع البيولوجى الذى ترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، ويشارك فيه وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم، لمناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجى وإتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات فى العقاقير الطبية أو عند إقامة أى مصنع فى مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان.

 


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