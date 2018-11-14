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اليوم..ختام فعاليات مبادرة المضاد الحيوى "عقار مش فيشار" بجامعة الازهر

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:00 ص
اليوم..ختام فعاليات مبادرة المضاد الحيوى "عقار مش فيشار" بجامعة الازهر رئيس جامعة الازهر
كتب لؤى على
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تعقد جامعة الأزهر بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، فى الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء  بالقاعة الكبرى بكلية التربية بالقاهرة، الحفل الختامى لمبادرة: «المرأة والتوعية بمخاطر الاستخدام الخاطىء للمضادات الحيوية.. المضاد الحيوي عقار مش فيشار»، التى انطلقت برعاية من الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.
 
وركزت المبادرة على فرع البنات مستهدفة انتشار الطالبات بالكليات، اللائى ينتمين لمختلف القرى والنجوع والمدن بالمحافظات، لترسيخ الوعى الصحى بين الفتيات والأمهات فى أماكن تجمعاتهن؛ بما يُسهم فى ترشيد تناول المضادات الحيوية؛ حرصًا على صحة المصريين، وحفاظًا على حياتهم.
 
 
واستطاعت بنات الأزهر، على مدار ٧ أسابيع، قيادة قاطرة التوعية بمخاطر الإسراف فى تناول المضادات الحيوية، سواءً بين المرضى، أو بين مربي المزارع الحيوانية والداجنة أو الأطفال أو الصيادلة؛ لتحقق هذه الحملة نجاحًا كبيرًا، ميدانيًا: بتطوع خريجات الأزهر للمشاركة الفعَّالة فى نشر الوعى الصحى السليم، وإلكترونيًا: بحرص رواد «السوشيال ميديا» على دعم هذه المبادرة التى أطلقت لها صفحة بالفيس بوك. 
 
 
 
 
 
 

 


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