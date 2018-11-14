اليورو تحت ضغط جراء تمسك إيطاليا بهدف عجز الميزانية

(رويترز)

نزل اليورو لما دون 1.13 دولار اليوم الأربعاء في الوقت الذى تتمسك فيه إيطاليا بهدفها لعجز الميزانية فى مسودة أعادت تقديمها وبعد تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو بأبطأ وتيرة فى 4سنوات في الربع الثالث من العام.

وجرى تداول العملات الرئيسية في نطاقات ضيقة مع هبوط الدولار عن أعلى مستوى فى 16 شهرا الذى بلغه هذا الأسبوع فى ظل قيام المستثمرين بالبيع لجنى الأرباح.

وانخفض الجنيه الاسترلينى مع تأهب المستثمرين لمواجهة بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى وزملائها فى الحكومة حين ستسعى لإقناعهم باتفاق توصلت إليه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وانخفض اليورو إلى 1.1265 دولار، متراجعة 0.2 %، بعد أن تداوله فوق 1.13 دولار فى وقت متأخر من أمس الثلاثاء. وبلغت العملة الموحدة أدنى مستوى فى 16 شهرا عند 1.1216 دولار فى وقت سابق من الأسبوع الجارى.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 %إلى 97.383. وبلغ المؤشر أعلى مستوياته في 16 شهرا عند 97.693 يوم الاثنين.

وهبط الاسترلينى 0.4 %إلى 1.2922 دولار ونزل 0.2 %مقابل اليورو إلى 87.18 بنس.

وخسرت الكرونة السويدية 0.7 %مقابل اليورو لستجل 10.299 كرونة بعد تضخم أضعف من المتوقع.

ولم يسجل الدولار تغيرا يذكر مقابل الين اليابانى عند مستوى 113.90. ولامست العملة اليابانية أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 114.20 يوم الاثنين.

وتراجع الدولار الاسترالى إلى 0.7199 دولار أمريكي منخفضا 0.2 %، وهبط الدولار الكندى قليلا إلى 1.3240 دولار كندى للدولار الأمريكى، مقتربا من أدنى مستوياته فى 4 أشهر والذى بلغه بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، وهو أحد الصادرات الرئيسية لكندا.