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اليابان: سنحل القضية الإقليمية وسنوقع اتفاق سلام مبنى على الثقة مع روسيا

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 06:17 م
اليابان: سنحل القضية الإقليمية وسنوقع اتفاق سلام مبنى على الثقة مع روسيا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
أ ش أ
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أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عن اعتزامه زيارة روسيا بداية العام المقبل، وذلك عقب لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سنغافورة على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الناطقة بالإنجليزية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن بوتين وآبي اتفقا على تكثيف المحادثات الثنائية بشأن النزاع الإقليمي بين الجانبين، مضيفة أن آبي أعرب عن استعداده للتعاون مع بوتين لإنهاء الوضع الحالي المتمثل في عدم وجود اتفاق سلام والمستمر منذ 70 عامًا.

ونقلت القناة عن آبي قوله "سنحل القضية الإقليمية وسنوقع اتفاق سلام مبني على الثقة"، مضيفًا أنه أجرى نقاشًا موضوعيًا بشأن اتفاق السلام مع بوتين.

ويخوض الجانبان نزاعا منذ سبعة عقود بشأن الجزر التي احتلتها القوات السوفيتية في أواخر الحرب العالمية الثانية ولم يتم إنهاء الصراع حولها بشكل رسمي.

 


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