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الوزراء الجدد بالحكومة التونسية يؤدون اليمين الدستورية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:14 م
الوزراء الجدد بالحكومة التونسية يؤدون اليمين الدستورية رئيس الوزراء يوسف الشاهد
تونس (أ ش أ)
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أدى الوزراء الجدد بالحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورى أمام الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى بقصر قرطاج بحضور رئيس الوزراء يوسف الشاهد.

وضم التشكيل الوزارى الجديد كلا من كريم الجموسى وزيرا للعدل، وكمال مرجان وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، وعبدالرؤوف الشريف وزيرا للصحة، ومختار الهمامى وزيرا للشؤون المحلية والبيئة، والهادى الماكنى وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، ونور الدين السالمى وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ورونى الطرابلسى وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية.

كما ضم التشكيل الجديد محمد فاضل محفوظ وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الإنسان، وأحمد قعلول كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالرياضة، وبسمة الجبالى كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة، وسمير البشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلفا بالتجارة الداخلية.

وكان رئيس الوزراء التونسى قد أجرى تعديلا وزاريا موسعا منذ عدة أيام، فيما كان البرلمان التونسى قد منح الثقة للوزراء الجدد يوم الاثنين الماضى بأغلبية الأصوات.

 


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