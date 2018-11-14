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الهيئة الوطنية للصحافة تنعى الشهيد ساطع النعمانى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:37 م
الهيئة الوطنية للصحافة تنعى الشهيد ساطع النعمانى الشهيد العقيد ساطع النعماني
كتب محمد صبحى
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نعت الهيئة الوطنية للصحافة شهيد الوطن العقيد ساطع النعمانى ضحية الإرهاب فى أحداث ميدان النهضة، وتقدم التعازى للشرطة المصرية ولأهل الشهيد وأسرته، وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته.
 

وتؤكد الهيئة أن سقوط الشهداء فى ميدان العزة والكرامة دفاعاً عن ترابهم الوطنى، يتوجهم بأعلى درجات الشهادة، ويؤكد عزم المصريين على الاستمرار في حربهم المقدسة ضد الإرهاب، حتى يتطهر كامل التراب الوطني من دنسهم، ويزيد عزيمة رجالنا الأبطال في الجيش والشرطة على خوض المعركة إلى نهايتها، مؤكدين أن أرض مصر ستكون مقبرة لكل إرهابي يحمل السلاح ولن يكتب لهم إلا الفناء.
 
 
 

 


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