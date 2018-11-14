النيابة تطلب التحري عن جرائم عاطل تخصص فى سرقة الشقق السكنية بالبساتين

كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة البساتين الجزئية، تحقيقاتها مع عاطل، تخصص فى سرقة المساكن عن طريق كسر كالون باب الشقة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من عامل يفيد اكتشافه سرقة شاشة من داخل شقته، واكتشافه وجود كسر فى كالون باب الشقة.

بالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ك.ا" 28 سنة عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر كالون باب الشقة، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.