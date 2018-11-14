النائب عمر حمروش يطالب بإطلاق اسم الشهيد ساطع النعمانى على ميدان النهضة

كتب محمود العمرى

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، للمطالبة بتحويل اسم ميدان النهضة بالجيزة، إلى ميدان الشهيد العقيد ساطع النعمانى، مؤكدا أن الشهيد وجميع شهداء الجيش والشرطة قدموا التضحيات من أجل الوطن.

وأضاف أمين دينية البرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن أقل شئ لروح الشهيد أن يتم تحويل اسمه يعبر عن تقدير الدولة لهم ولذويهم، لافتا أن الدولة لن تنسى أبناءها من الشهداء الجيش والشرطة، وأن يكون الميدان باسمه هو تقدير له.

وتابع أن الشهداء قدموا الكثير من أجل الحفاظ على أبناء الشعب، وأن إطلاق اسمه على الميدان أو غيره من الشهداء هو أقل ما نقدمه نحن كأبناء الشعب المصرى لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا من أجل بقاء هذه الأمة شامخة وسط الدول.

وتوفى العقيد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر اليوم، فى مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن.