النائبة داليا يوسف: بريطانيا أدركت خطورة الإخوان وضرورة إخضاعهم للمراقبة

كتبت إيمان على

أكدت النائبة داليا يوسف، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، أن القيادات البريطانية أبدت استعدادها لاستثمار العلاقات الثنائية بين الجانبين، كما أنه أصبح هناك إدراك أكبر بخطورة جماعة الإخوان الإرهابية.

وشدد عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، انهم أصبحوا يتفهمون أن الجماعة مجموعة تحتاج لوضعها تحت المراقبة وهو تغير جذرى فى السياسة البريطانية.

ولفتت إلى أن الوفد تبنى المصارحة التامة فى الإنجازات والتحديات التى تواجه مصر، كما شددت على أن هناك مساحة أكبر لدى القيادات البريطانية أكثر للسماع رغم الاختلافات فى السياسات والرؤى.