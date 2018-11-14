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المجلس القومى للإعاقة: قريبا تصنيع محلى للسماعات الطبية لذوى الإعاقة السمعية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:58 م
المجلس القومى للإعاقة: قريبا تصنيع محلى للسماعات الطبية لذوى الإعاقة السمعية الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة
كتب محمود راغب
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عقد المجلس القومى لشئون الإعاقة، اجتماعا برئاسة الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس القومى لشئون  الإعاقة، مع عدد من الأطباء المتخصصين فى السمعيات، وممثلين عن الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع.
 
وجاء الاجتماع لمناقشة المشكلات الناتجة عن السماعات الطبية لدى مستخدميها من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وناقش المجتمعون مواصفات السماعات الطبية الموجودة بالأسواق، وما ينبغي أن تكون عليه، استعدادا للبدء فى تصنيعها محلياً بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.
 
وقال المجلس فى بيان له، إن الاجتماع ناقش مشكلات السماعات الطبية والتي تتمثل أبرزها في التكلفة الباهظة للسماعة ، والأصوات المزعجة التى تصدر عنها أثناء استخدامها، والتكلفة المرتفعة للصيانة الدورية للسماعة وتغيير بطارياتها فضلاً عن رفض بعض الشركات المصنعة استبدال السماعة فى حال تلفها، بجانب عدم وجود توعية بكيفية حسن استخدام السماعات الطبية وضبطها والمحافظة عليها.
 
من جانبه قال الدكتور أشرف مرعى،إنه تم التواصل مع الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي لمناقشة إمكانية تصنيع السماعة الطبية محلياً بجودة عالية وبتكلفة منخفضة، خاصة بعد ارتفاع سعر السماعات الطبية بعد تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أنه رحب  بالمشاركة في هذا الأمر لتيسير التواصل وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.  
 
 
 
 

 


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