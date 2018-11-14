الكويت: تعلق رحالات الطيران "احترازيا" لحين تحسن الأحوال الجوية

وكالات

أعلنت الإدارة العامة للطیران المدنى الكویتیة الیوم الأربعاء تعلیق رحلات الاقلاع من مطار الكویت الدولى "احترازیا" وتحویل رحلات الهبوط الى مطارات مملكة البحرین الدولى والدمام ودبى الدولي.

وقال نائب المدیر العام لشؤون مطار الكویت فى الادارة المهندس فهد الوقیان فى تصریح لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) إنه تم تحویل الرحلات القادمة لمطار الكویت الدولى نظرا لسوء الاحوال الجویة إثر كثافة الامطار التى تؤثر على الرؤیة.

وأوضح الوقیان أنه تم توصیة شركات الطیران بإبلاغ المسافرین بالمواعید الجدیدة لرحلاتهم.

وتشهد الكويت حالیا حالة عدم استقرار فى الطقس وهطول لأمطار رعدیة بین متوسطة وغزیرة على بعض المناطق.

وتشیر التنبؤأت إلى استمرار حالة عدم الاستقرار فى الطقس حتى صباح بعد غد الجمعة على أن تتحسن تدریجیا قبل فترة الظهیرة