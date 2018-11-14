الكويت تتبرع بمساعدة مالية إضافية للأونروا لتصل إسهاماتها لـ50 مليون دولار

كتب مصطفى عنبر

أبلغت المندوبية الدائمة للكويت، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتحويل وزارة المالية الكويتية مبلغ 42 مليونا و100 ألف دولار، إلى حساب الوفد الدائم لدولة الكويت فى نيويورك، لسداده إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى "الأونروا"، وذلك وفاءً لتعهدها خلال مؤتمر دعم الأونروا الذى عقد فى نيويورك 27 من سبتمبر الماضى، فى إطار جهود الكويت لدعم القضية الفلسطينية بالمجالات كافة.

جدير بالذكر، أن الكويت قدمت تبرعا بمساهمة إضافية إلى الأونروا بمبلغ 8 ملايين دولار خلال مؤتمر روما الذى عقد بتاريخ 15/3/2018 وبذلك يكون مجمل المساهمة الإضافية من الدولة خلال عام 2018 مبلغ 50 مليونا و100 ألف دولار.

ووجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الشكر للكويت على دعمها المتواصل للأونروا، للاستمرار فى تقديم خدماتها لـ5.5 مليون لاجئ فلسطينى، وذلك فى إطار الدور التاريخى لدولة الكويت نحو مساندة القضية الفلسطينية.