الكهرباء ترفع حالة الطوارئ بشركاتها لمواجهة التقلبات المناخية

كتبت رحمة رمضان

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة اتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين الأبراج والمهمات الكهربائية، خاصة تلك الموجودة بمخرات السيول، ويتم رفع حالة الطوارئ بالشركات على جميع أنحاء الجمهورية، جاء ذلك فى إطار خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة بسبب قرب بداية موسم الشتاء واحتمال تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية وما يصاحبها من احتمالية سقوط أمطار غزيرة على جميع أنحاء البلاد.





ويتم أيضاً التنسيق مع جميع الجهات المختلفة بالدولة بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية الموحدة ومدى مجابهة الظروف الجوية المحتملة.





ويتم التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية والمنشآت الحيوية بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة أى أخطار قد تنتج عن السيول وتأمين التغذية الكهربائية.





كما تم تشكيل مجموعات عمل للمرور على المنشآت والمتابعة الفنية للمهمات وتحديد الاحتياجات المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية والحالة الفنية للتغذية الاحتياطية للأحمال.



وقامت مجموعات العمل بالمرور على أهم محطات الصرف الصحى بجميع أنحاء الجمهورية ومراجعة موقف التغذية الاحتياطية.





ويتم أحياناً فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية حرصاً على سلامة المواطنين.





جدير بالذكر أن قطاع الكهرباء يقوم بخطط استباقية للاستعداد لهذا الموسم من قبل، حيث تم الانتهاء من خطط الصيانة الدورية فى وحدات محطات إنتاج الكهرباء وكافة مهمات شبكة نقل الكهرباء، وكذلك المهمات الكهربائية بشبكة التوزيع والحالة الفنية الخاصة بها وخاصة بعد المجهودات الضخمة التى تمت ضمن خطط تطوير شبكتى النقل والتوزيع.





تتابع فرق الطوارئ والصيانة بكافة الشركات التابعة للقطاع على مدار 24 ساعة وجود أي شكاوى أو أعطال أو انقطاعات ويتم على الفور اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى ، كما يتابع مركز التحكم القومى حالة الشبكة القومية للكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية سواء من الدوائر الرئيسية أو الدوائر البديلة .



وتناشد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة السادة المواطنين توخى الحذر بعدم الإقتراب من المهمات الكهربائية من أعمدة إنارة وأكشاك كهربائية وأسلاك أثناء هطول الأمطار الغزيرة حرصاً على سلامتهم .



كما أن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار على مدار اليوم مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقى أية شكاوى ، كما أنه يوجد غرف عمليات لمتابعة الموقف أولاً بأول .



وجدير بالذكر أن خدمة العملاء بالكهرباء Call Center على الرقم 121 يتلقى أية شكاوى من خط أرضى أو محمول على مدار 24 ساعة.



