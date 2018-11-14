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الكرملين ينتقد الإدارة الأمريكية المتقلبة فى عهد ترامب

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:16 م
الكرملين ينتقد الإدارة الأمريكية المتقلبة فى عهد ترامب الكرملين
أ ف ب
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انتقد الكرملين الأربعاء الإدارة الأمريكية "التي لا يمكن التكهن بتصرفاتها" في عهد الرئيس دونالد ترامب، قائلا إن ذلك يثير "قلقا عالميا عميقا".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "حقيقة أن أميركا أصبح لا يمكن التكهن بتصرفاتها مؤخرا لم يعد سرا على أحد".

وأضاف أن هذا التقلب "من قبل أكبر دولة، أقوى اقتصادات العالم يثير قلقا دوليا عميقا".

وتأتي تعليقات بيسكوف قبل أسبوعين على لقاء مباشر بين الرئيس ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وشهدت العلاقات مزيدا من التوتر وسط مساعي مسؤولين أميركيين فرض عقوبات جديدة على موسكو ردا على تسميم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال في بريطانيا.

واتهمت حكومات غربية روسية بالوقوف وراء مؤامرة تسميم سكريبال وابنته بغاز أعصاب. وأصيب مواطنان بريطانيان بأعراض التسمم أيضا وقضى أحدهما.

ونفت موسكو أن تكون وراء الهجوم بالسم ونددت بالسعي إلى فرض عقوبات عليها على خلفيته.

 


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