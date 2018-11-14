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الكرملين: بوتين يزور إسطنبول الاثنين المقبل

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:32 م
الكرملين: بوتين يزور إسطنبول الاثنين المقبل فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو /أ ش أ/
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أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيتوجه فى زيارة إلى إسطنبول يوم الاثنين المقبل، للمشاركة فى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة انتهاء بناء الجزء البحرى من خط أنابيب نقل الغاز "التيار التركي" ولقاء نظيره التركى رجب طيب أردوغان.

وجاء فى بيان المكتب الصحفى للكرملين - حسبما نقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية - "إنه فى الـ19 من نوفمبر الجارى سيشارك بوتين وأردوغان فى فعاليات انتهاء بناء الجزء البحرى من خط أنابيب الغاز "التيار التركي" عبر اتصال بالفيديو".

ويتضمن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي" بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب.. الخط الأول مخصص لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فمخصص لتوريد الغاز عبر الأراضى التركية إلى الدول الأوروبية، وقد تم تحديد الفترة المخصصة للبناء ضمن الاتفاق الحكومي، والتى تمتد حتى ديسمبر 2019.

ويبدأ الجزء البحرى من محطة ضغط الغاز "روسكايا" بالقرب من مدينة أنابا عبر قاع البحر الأسود وحتى السواحل التركية، وبعد ذلك سيتم وضع خط النقل البرى حتى الحدود التركية مع الدول المجاورة.

 


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