video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

القوات المسلحة الروسية تتخذ إجراءات حماية لأمن الاتصالات

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:16 ص
القوات المسلحة الروسية تتخذ إجراءات حماية لأمن الاتصالات الجيش الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن رئيس إدارة حفظ سر الدولة بالقوات المسلحة الروسية، يورى كوزنيتسوف، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية، ستتخذ إجراءات لتحقيق أقصى درجة من أمن الاتصالات بسبب تراكم فرص الهجمات السيبرانية من قبل بعض الدول.

ونقلت صحيفة "كراسنيا زفيزدا" الروسية التابعة لوزارة الدفاع الروسية عن كوزنيتسوف قوله، أن واحدة من العوامل السلبية الرئيسية التى تؤثر على أمن المعلومات الآن هى أن "عدد من الدول الأجنبية تقوم ببناء المعلومات والتأثير الفنى على البنية التحتية للمعلومات للأغراض العسكرية".

وأضاف الجنرال الروسى: "تقوم إدارة حفظ سر الدولة حاليا بعمل هادف، من أجل تحقيق أقصى مستوى من الأمان للبنية التحتية للمعلومات والاتصالات فى القوات المسلحة، مع الأخذ فى الاعتبار التهديدات الجديدة لأمن المعلومات"، موضحا أن العمل جار على ضمان أمن المعلومات فى أنظمة وزارة الدفاع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن ترفض التوقيع على دعوة لحماية المدنيين من الهجمات السيبرانية

البنتاجون يعلن عن قرارات جديدة لمواجهة الهجمات السيبرانية الروسية

القوات المسلحه الروسيه

الهجمات السيبرانيه

روسيا

وزاره الدفاع الروسيه




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة