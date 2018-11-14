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القوات العربية المشاركة بـ"درع العرب1" تنفذ عملية مشتركة لاقتحام بؤرة إرهابية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:21 م
القوات العربية المشاركة بـ"درع العرب1" تنفذ عملية مشتركة لاقتحام بؤرة إرهابية درع العرب - أرشيفية
كتب زكى القاضى
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فى إطار إستمرار فعاليات التدريب المشترك " درع العرب -1 " والذى يجرى تنفيذه بقاعدة محمد نجيب العسكرية، نفذت القوات العربية المشاركه إحدى الـمراحل الــرئيسية للتدريب والتى تضمنت عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية.

 

تضمنت المرحلة قيام عناصر من قوات المظلات المشاركة بتنفيذ أعمال القفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات كما شاركت الطائرات والمقاتلات متعددة المهام فى أعمال الاستطلاع الجوى وتصوير الأهداف الخاصة بالعناصر الإرهابية وإلقاء منشورات العمليات النفسية وتأمين عملية الإسقاط الجوى للقوة الرئيسية للسيطرة على محاور الاقتراب للقرية وتأمين جزء من خط الحدود الدولية ومنع الإمدادات , كما تم دفع عناصر الإستطلاع والمهندسين للتغلب على الموانع والعبوات الناسفة وتأمين طرق وخطوط الاقتحام، وقامت القوات المشاركة بحصار وتأمين المبانى الحيوية وعزل العناصر الإرهابية، وتنفيذ عملية اقتحام رأسى لعناصر من قوات الصاعقة للمعاونة فى استعادة السيطرة على القرية وقطع وعزل الإمدادات الخارجية، كما تم دفع مجموعات القتال الرئيسية من المشاة الميكانيكى مدعومة بتشكيلات من المقاتلات والهليكوبتر المسلح لتنفيذ عملية الاقتحام ومعاونة عناصر من القوات الخاصة لمختلف الدول لتطهير القرية والسيطرة عليها والقبض على العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها ودفع عناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها .

 

كما نظمت القوات المشاركة ندوة لكبار القادة، ناقشت العديد من الموضوعات منها التحديات التى تواجه العالم العربى من المنظور العسكرى وكيفة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات .

 

وشهدت الندوة تفاعل من كافه المشاركين من القادة العسكريين والضباط من كافه الدول العربية وعدد من الملحقين العسكريين وممثلى الدول المشاركة بصفة مراقب وعدد من دارسى أكاديمية ناصر العسكرية العليا للرد على مختلف الاسئلة والاستفسارات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وصقل خبرات القادة والضباط على مختلف المستويات .

 

كما تم التدريب على تنفيذ الرماية الليلية بالذخيرة الحية على الأهداف الثابتة والمتحركة والتى أظهرت مدى الدقة فى إصابة الأهداف والقدرة على العمل الجماعى المشترك بين مختلف القوات، كما تواصل عناصر القوات الجوية والبحرية المشاركة تنفيذ كافة الأنشطة التدريبية المخططة للوصول إلى الاحترافية فى تنفيذ المهام .

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