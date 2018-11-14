القبض 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "حازم.ز.ا" 30 عام عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "محمد.م.م" 22 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبو صوير بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "السيد.م.ع" 16عاما، عاطل، مقيم الكيلو 2 بحوزته سلاح أبيض"سكين" والمتهم "احمد.م.ال" 30 عاما عاطل، ومقيم أبوعطوة بحوزته سلاح أبيض"سكين" والمتهم "سمير.م.ع "43 عاما عاطل، مقيم المنايف بحوزته سلاح أبيض"سكين".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.