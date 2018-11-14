القبض على عصابة لتزوير المحررات الرسمية فى زفتى

الغربية - محمد طارق

نجح فرع البحث الجنائى بزفتى بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم شرطة زفتى فى ضبط تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسميه بزفتى.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائى بالغربية بتمكن فرع البحث بزفتى والسنطة برئاسة المقدم أحمد خيرى جعيصه، والرائد أحمد رمزى رئيس مباحث قسم شرطة زفتى ومعاونيه النقباء عبد الحكيم درويش وأحمد الدهراوى وفتحى شعلان من ضبط كلا من " أحمد ر ا م ال" 35 سنه ليسانس حقوق والمدير المسئول عن مقهى بجوار محكمه زفتى دائره القسم، وشقيقه المدعو "أيمن ر ا م ال " 24 سنة عامل بالمقهى ومقيمان بشارع المنشاوى، " مجدى م ف ش" 22 سنة عامل بمقهى بشارع البحر .

وبحوزتهم خاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب لنيابة مرور شرق طنطا الجزئية وأكلاشيه مقلد خاص بمرور شرق طنطا مدون عليه الرخصة لم ترد يصرح بلسير لمدة أسبوعين، 5 شهادات وفاء بالغرامات وشهادة بيانات معتمدة بخاتم شعارالجمهورية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم لتلك الأختام بقصد استخدامها فى تحرير محررات رسميه وذلك مقابل مبلغ مالى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.