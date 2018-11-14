القبض على عاطلين اعتديا على حارس واستوليا على 400 ألف جنيه فى دسوق

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمحافظة كفر الشيخ بإشراف اللواء فريد مصطفى ، مدير الأمن ، وبرئاسة اللواء محمد عمار ،مدير إدارة البحث الجنائي ، من كشف لغز التعدي على حارس شونة خردة ، بدسوق، والإستيلاء على مفتاح المكتب والخزينه وسرقة مبلغ مالي، من قبل شخصين يرتديان قناعين.

تلقى اللواء فريد مصطفى ، مدير الأمن، اخطاراً من اللواء محمد عمار ،مدير إدارة البحث الجنائي تبلغ لقسم شرطة دسوق، يفيد بتقدم "ع.ع.ق " 45 سنة ، تاجر خرده ومقيم بجوار الكوبري العلوي دائرة القسم ،ببلاغ يفيد قيام شخصين بالتوجه إلي شونه الخرده الخاصه به والكائنة بالأرض الزراعية بأطراف مدينة دسوق والإستيلاء من الحارس المعين " ص.ف.م " 65 سنة ، ومقيم حي دحروج دائره القسم ، على مفتاح المكتب والخزينه وسرقة مبلغ مالي ،واحداث اصابته عباره عن 3 جروح رضية بفروة الرأس وجرح باليد اليسرى وتم تحويله لمستشفى دمنهور التعليمي بحيره ،بالإنتقال والفحص ،تبين أن شونه الخرده على مساحة فدانين تقريبا غير مسوره تقع علي اطراف مدينة دسوق، يتوسطها مبني مكون من ثلاث أدوار والمكتب كائن بالطابق الأرضي ولاتوجد آثار عنف بالخزينه والمكتب ، أخطرت الأدله الجنائيه، لإجراء المعاينة اللازمه.

ونظرا لما تمثله الواقعه من خطوره إجرامية، وضعت خطة بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة بناءا على توجيهات اللواء فريد مصطفي ،مساعد الوزير لأمن كفرالشيخ ،وإشراف اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي وضباط مباحث قسم شرطة دسوق بالإشتراك وفرع الأمن العام ، فقد توصلت التحريات الي أن مرتكبي الواقعة كلا من " ع.م.ا "٣٢ سنة ،موظف بمجلس مدينة دسوق " تعاقد "ويعمل بالشونه ومقيم منشيه العبد دائرة القسم ، سبق إتهامه في عدد 3 قضايا مابين مقاومة سلطات ، سلاح بدون ترخيص ، أقراص مخدره أخرهم القضية رقم 5292/ 2017 جنح قسم دسوق " مقاومة سلطات،و"أ.ا.ا " ٢٣ سنة ،وحداد ومقيم حي المحرقه دائرة القسم ، سبق اتهامه في القضية رقم 13337/ 2017 جنح قسم دسوق " بلطجة وسرقة مبلغ مالي.

وبعد تقنين الإجراءات، القي الضبط عليهما وبمواجهتهما، إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وارشدا عن المبلغ المالي المستولي 400 ألف جنيه ، والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن سنجة ، وقناعين مستخدمين في الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.