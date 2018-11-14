القبض على صاحب مكتب توكيلات هارب من 31 حكمًا قضائيًا فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى، وضباط مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على صاحب مكتب توكيلات تجارية، هارب من 31 حكمًا قضائيًا، بلغ إجمالى العقوبة فيها 38 سنة، بتهم "تبوير أرض زراعية، استيلاء" فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمد فوزى مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بضبط المتهم "إبراهيم.ع.م"، 46 عامًا صاحب مكتب توكيلات تجارية، ومقيم دائرة مركز أبوصوير، مطلوب التنفيذ عليه فى 31 حكمًا قضائيًا والمقضى فيها بالحبس 38 سنة بتهم "تبوير أرض زراعية، استيلاء".

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.