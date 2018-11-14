القبض على تشكيل عصابى أثناء التنقيب عن الآثار بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز بني عبيد، من إلقاء القبض علي تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بقرية إبراهيم عبد الهادي التابعة لمركر بني عبيد بالدقهلية.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود معلومات للرائد أحمد الجندي رئيس مباحث بني عبيد، بقيام 9 أشخاص بالتنقيب عن الآثار ليلا بمحيط قرية إبراهيم عبد الهادي بمساعدة أحد الشيوخ.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد شوقي رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد الحسيني رئيس فرع البحث، ورئيس مباحث المركز والنقيب محمد صفوت معاون المباحث، وتم ضبط كل من، "ماجد م أ" 29سنة مقيم بقرية الحصوة مركز أولاد صقر، و"كامل س ال" 30 سنة مقيم بقرية الحصوة مركز أولاد صقر، و"السيد ال" 33 سنة عامل مقيم بقرية الحصوة مركز أولاد صقر، و"السيد م س" 31 سنة مقيم بقرية الحصوة مركز أولاد صقر، و"محمد أ ا" 29 سنة ومقيم بقرية الحصوة أولاد صقر، و"السيد س ال" 26 سنة ومقيم بقرية الحصوة أولاد صقر، و"عبد الرحيم س" 29 سنة ومقيم بقرية الحصوة أولاد صقر، و"عبد الباري ا" 30 سنة ومقيم بقرية الحصوة أولاد صقر، والشيخ "أحمد ال ع" ومقيم بمحافظة أسوان وبحوزتهم أدوات التنقيب "ماتور مياه وبكرة رفع، وخراطيم مياه، ومعدات تنقيب، وبخور لاعمال الشعوذة، أعشاب لأعمال الجن، بلاستيك، أزمة حفر، كوريك حفر، كأدوات للتنقيب".

وتم تحرير المحضر بقسم شرطة بني عبيد، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.