الغرف التجارية: ربط المحال بالضرائب يسهل على الممولين ويحقق الشمول المالى

كتب - إسلام سعيد

أكد علاء عز، الأمين العام للغرف التجارية، على أن ربط المحلات والسلاسل التجارية بمصلحة الضرائب من خلال أجهزة إلكترونية كان مطلب لاتحاد الغرف فى أول اجتماع له مع وزير المالية، مشيرًا إلى أن هذا الربط لن يتم لـ4 مليون تاجر المدرجين فى الاتحاد دفعة واحدة لكن على مراحل زمنية تبدأ بالتجار الكبار والسلاسل ثم التاجر المتوسط وأخيرا التاجر الصغير.

وقال علاء عز، لـ"اليوم السابع"، إن هذا الاتجاه لا نفترض منه أن التجار متهربين من الضرئب لكن تقرير أداء الأعمال للبنك الدولى كان أحد عناصره هو سداد الضرائب المتأخرة وسبب هذا التأخر أننا ندفع ضريبة القيمة المضافة مرة شهريا وتدفع التأمينات مرة شهريا، فأصبح لدينا 24 مرة سنويا تسدد فيها وهو ما لا يحدث فى أى دولة فى العالم، لافتا إلى أن اتحاد الغرف اجتمع مع وزير المالية فى هذا الشأن وجارى التفاوض مع الشئون الاجتماعية ليتم سداد "الضرائب والتأمينات" مرة واحدة إليكترونيا لحساب الحكومة وهو ما يحتاج ربط إليكترونى للمحلات الكبرى التى تتخطى مبيعاتها مبلغ معين.

وأشار الأمين العام للغرف التجارية، إلى أن الربط الإلكترونى لن يكون للبقال الصغير فى الشوارع بسبب ارتفاع التكاليف، مؤكدا أن الربط الإلكترونى للسلاسل والمحال الكبرى مع مصلحة الضرائب هو تيسير على الممولين، وهذا الربط يأتى فى إطار تطوير المنظومة الإليكترونية للتجارة، لأن لدينا مشكلة واضحة وهى أن هناك 6 أو 7 ملايين موظف يتقاضون الرواتب عبر كارت ذكى ومثل هذا العدد معاشات يقومون بسحب رواتبهم والتعامل بنظام الكاش رغم أن الكارت يمكن استخدامه للدفع الإلكترونى.

وبشأن فوائد الربط الإلكترونى، قال علاء عز، إن ربط المنظومة إلكترونيا بالضرائب يسهل على مصلحة الضرائب ويعفيها من المراجعة الدورية وكذلك يريح الممول فى عملية السدد وهو ما يؤدى بنا للوصول إلى مرحلة الشمول المالى الكامل، موجها الشكر لوزير المالية على استجابته لطلب الغرف التجارية بشأن التسهيل على الممولين عند دفع الضرائب، فالأمر هنا تيسير على الممول وليس مصلحة للضرائب فقط.

وتطرق أمين الغرف التجارية إلى أهمية الربط الإلكترونى للجمارك قائلا: "قمة التهريج أن تجد شخص يحمل حقيبة بها 5 ملايين جنيه ويذهب بها لمصلحة الجمارك ولكن يمكن بكارت ذكى أن يدفع دون معاناة وهو ما تطلب منا مدة زمنية طويلة وهنا نحن نسير فى اتجاه الحكومة الإليكترونية والشمول المالى".

ولفت الأمين العام للغرف التجارية، إلى أن الربط الإلكترونى مع الضرائب هو تيسير على الـ 4 مليون تاجر والأكيد أن دخول التجار والسلاسل فى هذه المنظومة يعتبر سهل جدا بالنسبة للمحلات الكبيرة فهم لديهم آليه للقيام بذلك والصعوبة تكمن فى إدخال التجار أصحاب المنشآت المتناهية الصغر وكذلك التاجر الصغير.

يشار إلى أن محمد معيط وزير المالية أعلن خلال ندوة "السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء الثلاثاء، أنه اعتباراً من مايو 2019 سيكون لكل ممول رقم ضربيى موحد لكل أنواع الضرائب، واعتباراً من أول أكتوبر سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، وواجهنا الكثير من المشاكل لكن يجرى العمل على حلها.

وأضاف معيط، إنه فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية بدون البدء باختباراتها، والبدء بالتنفيذ فى سلاسل المحلات الكبرى، وتم توقيع قرار اليوم بتحويل يزيد عن 50 ألف جنيه سيكون إلزاميا على المحل أن يحصل على رقم بطاقة من قام بالتحويل، وستصل كميات كبيرة من الأجهزة التى تربط المجالات بمصلحة الضرائب إلكترونيا لتظهر المبيعات لحظيا، وسيتم إدخال حوافز لرد جزء من المشتريات عند تقديم الفواتير للحث على طلب الفاتورة.