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العراق: مئات من عناصر داعش يسعون لعبور الحدود من سوريا

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 05:40 ص
العراق: مئات من عناصر داعش يسعون لعبور الحدود من سوريا رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى
(رويترز)
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قال رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى إن المئات من أعضاء تنظيم داعش الإرهابى، فى دير الزور بشرق سوريا يحاولون دخول العراق عبر الحدود.

وشن التنظيم على مدى الأسابيع الماضية هجمات على قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة على الجانب السورى من الحدود مما دفع فصائل مسلحة عراقية تعمل إلى جانب الجيش إلى تعزيز قواتها فى المنطقة.

وقال عبد المهدى إن المسحلين يسعون لاستعادة السيطرة على الأراضى التى كانوا يحكمون قبضتهم عليها على الجانب العراقى أثناء سيطرة داعش التى امتدت من شرق سوريا إلى شمال العراق بين عامى 2014 و2017.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى: "لكن القوات العراقية تنفذ واجباتها لإفشال جميع محاولات داعش لاختراق الحدود والعبور إلى داخل الأراضى العراقية".

ومنذ الهزيمة العسكرية التى منى بها فى العراق العام الماضي، تحول تنظيم داعش إلى أساليب تكتيكية شملت التفجيرات وشن هجمات على قوات الأمن خصوصا فى محافظتى نينوى وديالى فى شمال وشمال شرق البلاد.

 

 


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داعش

الحدود من سوريا

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