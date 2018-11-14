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العاهل البحرينى يؤكد على دور البرلمان العربى فى تعزيز العمل المشترك

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:21 م
العاهل البحرينى يؤكد على دور البرلمان العربى فى تعزيز العمل المشترك العاهل البحرينى الملك حمد
(أ ش أ)
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أكد العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على الدور المهم الذى يضطلع به البرلمان العربى وإسهاماته فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية فى المحافل البرلمانية الدولية وتعزيز مسيرة العمل العربى المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال استقبال العاهل البحرينى اليوم، رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة فى المؤتمر الدولى حول "دور المشاركة السياسية للمرأة فى تحقيق العدالة التنموية: تجارب عملية .. وتطلعات مستقبلية"، الذى تستضيفه المنامة.

ونوه الملك حمد بجهود البرلمان العربى فى تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية وتبادل الزيارات والخبرات لتطوير المسيرة البرلمانية فى الدول العربية ومد جسور التعاون والتفاهم مع برلمانات الدول الصديقة بما يخدم مصالح الأمة العربية وقضاياها العادلة، مؤكداً أهمية تعزيز علاقات التعاون ودعم الروابط المشتركة بين الدول العربية بما يسهم فى دفع عجلة التنمية والبناء والتقدم ويعود بالخير والمنفعة على شعوبها.

 


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البحرين

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