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العاهل الأردنى يتسلم جائزة تمبلتون تقديرا لجهوده فى تحقيق الوئام بين الأديان

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:47 ص
العاهل الأردنى يتسلم جائزة تمبلتون تقديرا لجهوده فى تحقيق الوئام بين الأديان العاهل الأردنى
كتبت ريهام عبد الله
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تسلم الملك عبد الله بن الحسين، العاهل الأردنى، جائزة تمبلتون، تقديرا لجهوده في تحقيق الوئام بين الأديان، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس وحماية الحريات الدينية. 

العاهل الأردنى
العاهل الأردنى

وقال العاهل الأردنى :"أتسلم جائزة تمبلتون العريقة باسم جميع الأردنيين الذين اتخذوا من الوئام والأخوة والتسامح نهجا مستمرا وأسلوب حياة لا يحيدون عنه".

وجاءت فكرة تأسيس جائزة تمبلتون عام 1972 بمبادرة من رجل الأعمال الأمريكى البريطانى الراحل جون تمبلتون، والذى كان ناشطا فى مجال الأعمال الخيرية والاهتمام بالفكر والفلسفة الدينية، وتمنح تقديرا لإسهامات وجهود أشخاص يقدمون إسهامات مبدعة وجديدة في مجال الأديان، مثل إنشاء منظمات فكرية تثرى الجانب الروحى، أو المساهمة بشكل بناء عبر وسائل الإعلام فى الحوارات المتعلقة بالدين والقيم الإنسانية الإيجابية. 


 


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جائزة تمبلتون

اليوم السابع بلس




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