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الصين تعاقب 9800 من حسابات وسائل التواصل الاجتماعى بتهمة نشر الشائعات

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:55 ص
الصين تعاقب 9800 من حسابات وسائل التواصل الاجتماعى بتهمة نشر الشائعات مواقع التواصل الاجتماعى ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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أطلقت الصين حملة للقضاء على الأنشطة غير المشروعة على وسائل التواصل الاجتماعى، بما فى ذلك نشر الشائعات أو المعلومات الإباحية.

وقالت مصلحة الفضاء السيبرانى الصينية اليوم الأربعاء، إن أكثر من 9800 من حسابات وسائل التواصل الاجتماعى لا سيما تطبيقات مثل "ويتشات" و"ويبو" ومواقع بوابات الأخبار مثل "توتياو"، عوقبت فى الحملة التى بدأت منذ 20 أكتوبر الماضي.

وأضافت المصلحة أن الانتهاكات شملت الافتراء على شخصيات مشهورة، وتشويه صورة الأمة، ونشر الشائعات والمعلومات المثيرة والبذيئة والإباحية، وابتزاز الشركات المرتبطة بوسائل الإعلام.

وتابعت أنها استدعت منصات وسائل التواصل الاجتماعى، بما فى ذلك ويتشات وويبو، محذرة إياها من إهمال واجباتها فى متابعة الحسابات على منصاتها.

وأشارت إلى أن تطور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى يحتاج إلى مشاركة المجتمع بأكمله، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المعلومات غير القانونية والضارة لضمان فضاء سيبرانى صحي.

 

 


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