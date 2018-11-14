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الصحف البريطانية تصف صفقة البريكست بـ "يوم الحساب"

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:24 م
الصحف البريطانية تصف صفقة البريكست بـ "يوم الحساب" صفقة البريكست فى الصحف البريطانية
كتبت - سالى حسام
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سيطرت أخبار اجتماع تيريزا ماى مع وزراء الحكومة البريطانية على الصفحات الأولى للصحف البريطانية، والتى جاءت عبارة "يوم الحساب" لتسيطر على عناوينها.
 
 
وكانت الأخبار تدور حول انتهاء تيريزا ماى من خطة اتفاق البريكست التى ستنظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتحدد شكل العلاقات مع أوروبا بعد الخروج الرسمى من الاتحاد، وهى الخطة التى تحتاج تيريزا ماى لإقناع وزرائها بها وإلا وقعت فى أزمة سياسية تهدد بخروج بريطانيا من أوروبا بدون اتفاق يضمن أى حقوق للندن فى المستقبل عند التعامل مع الكتلة الأوروبية.
 
 
على صفحات الجارديان جاء العنوان "تيريزا ماى تقول لحكومتها هذه هى الصفقة.. والآن ادعمونى".
 
 
 
 
أما "ديلى ميل" فنشرت عنوانها فى أسفل الصفحة بالبونت العريض "يوم الحساب".
 
 
 
 
فيما قالت فاينانشال تايمز "ماى تواجه لحظة الحقيقة فى مواجهة مع الحكومة على مسودة البريكست".
 
 
 
 
أما فى "ديلى اكسبريس" فنشرت عنوانا يسيطر على الصفحة كلها ويقول "صفقة البريكست هذه هى الأفضل لبريطانيا".
 
 
 
 
وعلى صحيفة "ذا سكوتسمان" جاء عنوان "تيريزا ماى تستعد لثورة حكومية حول صفقة البريكست".
 
 

 


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