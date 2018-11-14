الصحف البريطانية تصف صفقة البريكست بـ "يوم الحساب"

كتبت - سالى حسام

سيطرت أخبار اجتماع تيريزا ماى مع وزراء الحكومة البريطانية على الصفحات الأولى للصحف البريطانية، والتى جاءت عبارة "يوم الحساب" لتسيطر على عناوينها.

وكانت الأخبار تدور حول انتهاء تيريزا ماى من خطة اتفاق البريكست التى ستنظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتحدد شكل العلاقات مع أوروبا بعد الخروج الرسمى من الاتحاد، وهى الخطة التى تحتاج تيريزا ماى لإقناع وزرائها بها وإلا وقعت فى أزمة سياسية تهدد بخروج بريطانيا من أوروبا بدون اتفاق يضمن أى حقوق للندن فى المستقبل عند التعامل مع الكتلة الأوروبية.

على صفحات الجارديان جاء العنوان "تيريزا ماى تقول لحكومتها هذه هى الصفقة.. والآن ادعمونى".

The Guardian front page, Wednesday 14 November 2018 | Brexit: May tells her cabinet, this is the deal – now back me pic.twitter.com/UD7Gmrss9Q — The Guardian (@guardian) November 13, 2018

أما "ديلى ميل" فنشرت عنوانها فى أسفل الصفحة بالبونت العريض "يوم الحساب".

فيما قالت فاينانشال تايمز "ماى تواجه لحظة الحقيقة فى مواجهة مع الحكومة على مسودة البريكست".

Wednesday’s FINANCIAL TIMES: “May faces moment of truth in cabinet clash over Brexit draft” #bbcpapers #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/fHq7sAHTks — Allie Hodgkins-Brown (@AllieHBNews) November 13, 2018

أما فى "ديلى اكسبريس" فنشرت عنوانا يسيطر على الصفحة كلها ويقول "صفقة البريكست هذه هى الأفضل لبريطانيا".

Tomorrow’s @Daily_Express front page:



- This Brexit deal is best for Britain



- Charles at 70: Happy birthday to a doting grandpa#frontpages #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/cioTpKFalO — Daily Express (@Daily_Express) November 13, 2018

وعلى صحيفة "ذا سكوتسمان" جاء عنوان "تيريزا ماى تستعد لثورة حكومية حول صفقة البريكست".