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الصحة تعلن ضبط وإعدام 14 طن "حلوى المولد" فاسدة بمحافظات الجمهورية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:58 م
الصحة تعلن ضبط وإعدام 14 طن "حلوى المولد" فاسدة بمحافظات الجمهورية حلوى المولد - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان،  ضبط وإعدام 14 طن و801 كجم أغذية لحلوى المولد النبوى من ضمنها "فستق، ولوز، وعين جمل، ودهون وألوان صناعية، وسمن نباتي، ومحسنات خبز"غير صالحة للاستهلاك الآدمى، خلال حملة مكبرة شنتها إدارة مراقبة الأغذية على محال ومصانع وأماكن تداول بيع الحلوى بجميع محافظات الجمهورية مناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.
 
وأوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، أنه تم إعدام 6 طن و223 كجم من الأغذية والحلوى التى تم ضبطتها لعدم صالحيتها للاستهلاك الادمي، بالاضافة الى اعدام 223 لتر مشروبات فاسدة، لافتا ً الى ضبط 8 طن و578 كجم من الاغذية لتغيرها فى خواصها الطبيعية، حيث تم  سحب 3838 عينة وارسالها للمعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الادمي.
 
وأشار"عيد" إلى أنه خلال الحملة تم المرور على 2323 منشأة غذائية ما بين مصنع محال وشوادر لبيع الحلوى ، موضحاً انه تم تحرير 2223 محضر حيال المخالفات التى تم رصدها، كما تم التوصية بإغلاق 325 منشأة غذائية لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها.
 
من جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انه تم إصدار منشور لجميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لتكثيف عمليات المراقبة لتشمل جميع مراحل التصنيع والتخزين والعرض والتداول لحلوى المولد، مؤكدا على ضرورة إلتزام العاملين فى مجال الأغذية بكافة الإشتراطات الصحية وخلوهم من الأمراض المعدية والإهتمام بالنظافة العامة والشخصية كذلك ضرورة التزام كافة المنشآت بتطبيق الإشتراطات الصحية اللازمة.
 
وتؤكد الوزارة على إستمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وتهيب بالسادة المواطنين عدم شراء منتجات مجهولة المصدر وضرورة التأكد من سريان تاريخ الصلاحية وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة.
 
 

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