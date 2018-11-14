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الشرطة الأمريكية تعتقل سيناتورة ديمقراطية فى احتجاجات نتائج انتخابات جورجيا

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:22 ص
الشرطة الأمريكية تعتقل سيناتورة ديمقراطية فى احتجاجات نتائج انتخابات جورجيا الرئيس الأمريكى - دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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قالت سلطات السلامة العامة فى ولاية جورجيا، الأمريكية، أن الشرطة ألقت القبض على 15 متظاهرا بينهم السيناتورة الديمقراطية نيكما ويليامز، فى احتجاج على نتائج الانتخابات على منصب حاكم الولاية، التى أجريت الأسبوع الماضى.
 
 
 
وبحسب وكالة الأسوشيتدبرس، اليوم الأربعاء، فإن المتظاهرين متهمون بارتكاب جنح بموجب قانون يجعل من غير القانونى تعطيل اجتماعات الهيئة التشريعية للولاية عن طريق اللهجة العالية أوالتى تحمل تهديد أو المسيئة. وكان المحتجون تظاهروا داخل مبنى برلمان الولاية.
 
 
 
وأمرت الشرطة الأمريكية عشرات المتظاهرين بالابتعاد عن منطقة اجتماع المشرعون فى الطابق الثانى داخل مبنى الكابتول، حيث كانوا يعقدون جلسة خاصة للموافقة على مخصصات اعادة البناء بعد الأعصار الذى كان ضرب الولاية بشدة الشهر الماضى.
 
 
 
وقال مؤيدو المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم الولاية، ستاسى ابرامز، إن الآلاف من الأصوات التى لم يتم عدها يمكنها تغيير نتيجة السباق في جولة الإعادة فى 4 ديسمبر ضد المرشح الجمهورى براين كيمب. وجاءت نتيجة الدورة الأولى من التصويت، الأسبوع الماضى، بفوز كيمب بنسبة 50.8% من الأصوات.
 
 
 
ورفضت أبرامز الإقرار بالهزيمة وقالت إنها ستعمل على إجراء جولة تصويت جديدة فى ديسمبر مشككة فى شرعية فوز كيمب، ووجهت اتهامات لمنافسها بأنه استغل منصبه الحكومى، كوزير للشئون الخارجية، بقمع أصوات الناخبين فى الدوائر التى تحظى فيها ستاسى بشعبية.

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الشرطة الامريكية

جورجيا

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