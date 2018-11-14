السيطرة على حريق نشب فى كافتيريا وإصابة فرد حماية المدنية بالإسكندرية

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى كافتيريا بمنطقة مينا البصل وأثناء قيام أحد أفراد القوات بالأكفاء أصيب بجروح قطعية فى الكف بعد سقوط زجاج عليه وتم نقله لمستشفى الشرطة للعلاج.

والبداية عندما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندريه إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بكافيتريا كائنه شارع الأمان - دائرة القسم وانتقل قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية،وتم السيطره على النيران وإخمادها .

وبالفحص تبين أن الكافيتريا محل البلاغ بالطابق الأول علوى بالعقار المُشار إليه مساحتها 90 متر مربع تقريبًا ونشوب الحريق بلوحة مفاتيح الكهرباء الخاصة بالكافيتريا، مما أدى لاحتراق بعض محتوياتها دون حدوث إصابات وأثناء قيام قوة إدارة الحماية المدنية بالإشتراك فى عملية الإطفاء أُصيب بجرح بكف اليد اليمنى نتيجة سقوط لوح زجاجى بالكافيتريا وتوجه لمستشفى الشرطة للعلاج .

وبسؤال مالك الكافيترياص ا ح 42 سنة مقيم بدائرة القسم أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بلوحة المفاتيح الخاصة بالكافيتريا ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة مينا البصل وجارى العرض على النيابة.