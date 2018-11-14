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السماح للمعارض ألكسى نافالنى بمغادرة روسيا

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:59 ص
السماح للمعارض ألكسى نافالنى بمغادرة روسيا ألكسى نافالنى
موسكو (أ ش أ)
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سمحت السلطات الروسية للمعارض السياسى ألكسى نافالنى اليوم الأربعاء، بمغادرة البلاد..وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن نافالنى نشر صورا له وهو فى إحدى مطارات العاصمة موسكو، مشيرة إلى أنه تم إبلاغه أمس بأنه ممنوع من مغادرة البلاد بينما كان متوجها إلى فرنسا لحضور جلسة فى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأشار المعارض الروسى إلى أن المحضرين لم يخطروه أمس بأنه تم إصدار حكم بتحصيل ما يقرب من 31 ألف دولار كتعويض فى دعوى مدنية ضده، وتم دفع المال على الفور والسماح له بالسفر.

ويواجه نافالنى العديد من الاتهامات الجنائية، وتسببت قضيتان جنائيتان منفصلتان فى الماضى من منعه من السفر ولكنه تم رفع الحظر العام الماضى عندما اضطر إلى التوجه إلى اسبانيا لتلقى علاج طبى عاجل.

 


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