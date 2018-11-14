السجن 3 سنوات لعريف شرطة قتل مسجلا خطرا لتعديه على زوجة شقيقه بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عريف شرطة ، بالسجن 3 سنوات، قتل مسجل خطر عن طريق الخطأ علي خليفة قيامه بالتعدي بالضرب المبرح علي زوجة شقيقه، وحضر المتهم وترافع عنه محمد رشاد المحامي بمنيا القمح.

صدر الحكم، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق وسامي سمير.



تعود أحداث القضية رقم 11136 لسنة 2015، جنايات منيا القمح، ليوم 10 مارس 2015، عندما تلقي اللواء مليجي فتوح مليجي مدير أمن الشرقية ،إخطار من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية ، يفيد حدوث مشاجرة بناحية قرية المحمدية منيا القمح .

وتبين من التحريات الأولية ، التي بإشرها الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح ، أثناء سير "نصر .م .ع " 35 سنة، مسجل سرقات بقرية المحمدية ،حدثت مشادة كلامية بينه وبين " أ ع ع " ربة منزل علي خليفة قيامه بشرب مخدر البانجو أمام منزلها ،فحدثت بينهما مشادة حاول علي أثرها المسجل التعدي عليها بالضرب ،ولكنها فؤجئت بخروج زوجها من المنزل ويدعي "ر. ش. ا" 35 سنة خفير نظامي ،وقام بالتشاجر مع المجني عليه.



وكشفت التحريات خروج شقيقه الخفير "أ .ش. ر" 32 سنة ،رقيب شرطة بالخدمة ،علي صوت المشاجرة ،وقام بإطلاق 3 طلقات من سلاحه في الهواء لترويع المسجل وإبعاده عنهم وأستقرت أحدي الطلقات في رأس المسجل وتوفي في الحال، فيما تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبالعرض علي نيابة منيا القمح، قررت إحالته محبوسا لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.