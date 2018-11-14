video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 3 سنوات لعريف شرطة قتل مسجلا خطرا لتعديه على زوجة شقيقه بالشرقية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:00 م
السجن 3 سنوات لعريف شرطة قتل مسجلا خطرا لتعديه على زوجة شقيقه بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عريف شرطة ، بالسجن 3 سنوات، قتل مسجل خطر عن طريق الخطأ علي خليفة قيامه بالتعدي بالضرب المبرح علي زوجة شقيقه، وحضر المتهم وترافع عنه محمد رشاد المحامي بمنيا القمح.

صدر الحكم، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق وسامي سمير.


تعود أحداث القضية رقم 11136 لسنة 2015، جنايات منيا القمح، ليوم 10 مارس 2015، عندما تلقي اللواء مليجي فتوح مليجي مدير أمن الشرقية ،إخطار من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية ، يفيد حدوث مشاجرة بناحية قرية المحمدية منيا القمح .

وتبين من التحريات الأولية ، التي بإشرها الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح ، أثناء سير "نصر .م .ع " 35 سنة، مسجل سرقات بقرية المحمدية ،حدثت مشادة كلامية بينه وبين " أ ع ع " ربة منزل علي خليفة قيامه بشرب مخدر البانجو أمام منزلها ،فحدثت بينهما مشادة حاول علي أثرها المسجل التعدي عليها بالضرب ،ولكنها فؤجئت بخروج زوجها من المنزل ويدعي "ر. ش. ا" 35 سنة خفير نظامي ،وقام بالتشاجر مع المجني عليه.


وكشفت التحريات خروج شقيقه الخفير "أ .ش. ر" 32 سنة ،رقيب شرطة بالخدمة ،علي صوت المشاجرة ،وقام بإطلاق 3 طلقات من سلاحه في الهواء لترويع المسجل وإبعاده عنهم وأستقرت أحدي الطلقات في رأس المسجل وتوفي في الحال، فيما تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبالعرض علي نيابة منيا القمح، قررت إحالته محبوسا لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحبس سنة لعاطل لشروعه فى قتل طفل بقرية الصنافين بالشرقية

المؤبد للمتهمين الـ5 بقتل زوجة ضابط منيا القمح الحامل فى شهرها الأخير

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

منيا القمح

قتل

قرية المحمدية

عريف شرطه




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة