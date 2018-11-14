السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بحيازة سلاح نارى والشروع فى قتل بالمطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بالشروع فى قتل وحيازة سلاح نارى، واستعراض القوة والعنف فى المطرية بسبب خلافات الجيرة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين إبراهيم محم إبراهيم، ومصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى، وسكرتريه عادل الشيخ، ومحمد أبو العلا.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين، أحمد محمد ومحمد سطوحى، فى القضية 8167 لسنة 2014، قيام المتهمين بحيازة سلاح نارى مششخنة "فرد خرطوش"، وذخيره، والشروع فى قتل المجلنى عليهم مجدى عطالله وأشرف عطالله، بان بيتو النية وعقدا العزم على قتلهم، باستخدام الأسلحة المبينة فى التحقيقات.