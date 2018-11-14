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الرئيس العراقى يتوجه غدًا إلى الأردن فى زيارة رسمية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 05:24 م
الرئيس العراقى يتوجه غدًا إلى الأردن فى زيارة رسمية الرئيس العراقى
أ ش أ
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أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس برهم صالح سيتوجه غدًا إلى الأردن في زيارة رسمية.

وقالت الرئاسة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح سيتوجه غدًا الخميس إلى المملكة الأردنية الهاشمية بدعوة رسمية من الملك عبد الله الثاني.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس العاهل الأردني؛ لبحث سبل توطيد التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فضلاً عن بحث التطورات في المنطقة، مشيرًا إلى أن عددًا من الوزراء والمستشارين سيرافقون الرئيس العراقي.


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