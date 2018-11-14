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الرئيس السيسى يطلق اسم الشهيد ساطع النعمانى على ميدان النهضة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:29 م
الرئيس السيسى يطلق اسم الشهيد ساطع النعمانى على ميدان النهضة ساطع النعمانى
كتب محمد الجالى
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أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اسم الشهيد ساطع النعمانى، على ميدان النهضة.

 

رحل العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر اليوم، فى مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.

 

وتبنى اليوم السابع حملة لإطلاق اسم الشهيد ساطع النعمانى على ميدان النهضة، بعدما شهد اعتداء جماعة الإخوان الإرهابية على الشهيد بعد فض اعتصامى النهضة رابعة المسلحين، حيث واجه الشهيد النعمانى إرهاب الإخوان المسلح.

 
 

 


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