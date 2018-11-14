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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:34 م
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الرئيس الأفغانى يؤكد أهمية أن يكون للنساء دور فاعل فى عملية السلام

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:34 م
الرئيس الأفغانى يؤكد أهمية أن يكون للنساء دور فاعل فى عملية السلام أشرف غانى الرئيس الأفغانى
كابول /أ ش أ/
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أكد الرئيس الأفغانى أشرف غانى، أهمية أن يكون للنساء دور فاعل فى عملية السلام، وذلك خلال اجتماعه مع شبكة النساء الأفغانيات.

وأوضح القصر الرئاسى - فى بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم /الأربعاء/ - أن غانى أعرب عن شكره للنساء على مشاركتهن الواسعة فى الترشح فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقال إنه جارى إنشاء مجلس للإشراف على محادثات السلام، وأكد على أهمية إشراك النساء فى هذا المجلس.

كما دعا الرئيس غاني، عضوات شبكة النساء الأفغانيات إلى مشاركة خططهن وأفكارهن حول محادثات السلام مع القصر الرئاسى خلال الأيام الثلاثة القادمة.

 


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