الخارجية الإيطالية ترجح إجراء الانتخابات الليبية فى الربيع المقبل

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رجح وزير الخارجية الإيطالى إنزو موافيرو أن تجرى الانتخابات الليبية فى الربيع المقبل، وقال موافيرو - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - إن "ليبيا قد تجرى الانتخابات فى الربيع المقبل"، بعد أن استضافت بلاده مؤتمر باليرمو الذى استمر يومين لمحاولة إعادة الاستقرار فى البلد الذى تعصف به الاضطرابات.

وحضر عدد من الشخصيات السياسية الليبية إلى باليرمو، للمشاركة فى مؤتمر لبحث خطة سلام فى ليبيا، من بينهم القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة فايز السراج.

وألغيت الأسبوع الماضى خطة سابقة للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الليبية الشهر المقبل.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة قد أبلغ بأنه يأمل فى أن تتم محاولة أخرى لإجراء الانتخابات بحلول يونيو، لكن على الليبيين أن يعقدوا أولا مؤتمرا وطنيا فى مطلع العام المقبل لتحديد شكل الانتخابات.