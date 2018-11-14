video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الإيطالية ترجح إجراء الانتخابات الليبية فى الربيع المقبل

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:49 م
الخارجية الإيطالية ترجح إجراء الانتخابات الليبية فى الربيع المقبل اقتراع _ صورة أرشيفية
روما أ ش أ
إضافة تعليق

رجح وزير الخارجية الإيطالى إنزو موافيرو أن تجرى الانتخابات الليبية فى الربيع المقبل، وقال موافيرو - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - إن "ليبيا قد تجرى الانتخابات فى الربيع المقبل"، بعد أن استضافت بلاده مؤتمر باليرمو الذى استمر يومين لمحاولة إعادة الاستقرار فى البلد الذى تعصف به الاضطرابات.

وحضر عدد من الشخصيات السياسية الليبية إلى باليرمو، للمشاركة فى مؤتمر لبحث خطة سلام فى ليبيا، من بينهم القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة فايز السراج.

وألغيت الأسبوع الماضى خطة سابقة للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الليبية الشهر المقبل.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة قد أبلغ بأنه يأمل فى أن تتم محاولة أخرى لإجراء الانتخابات بحلول يونيو، لكن على الليبيين أن يعقدوا أولا مؤتمرا وطنيا فى مطلع العام المقبل لتحديد شكل الانتخابات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الإيطالى: ليبيا قد تجرى الانتخابات فى الربيع المقبل

الخارجية الإيطاليةـ الانتخابات الليبية

الربيع المقبل

ليبيا

أخبار ليبيا




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة