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الحبس من شهر لثلاث سنوات للمتهمين فى قضية "ملهى شارع الهرم"

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:29 م
الحبس من شهر لثلاث سنوات للمتهمين فى قضية "ملهى شارع الهرم" دعارة-ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قضت محكمة جنح الطالبية والعمرانية بالحبس 3 سنوات لعدد من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"ملهى شارع الهرم"، كما قضت بحبس أخرين لمدد تراوحت ما بين شهر وسنة، وبرأت باقي المتهمين من الإتهامات التى أسندت إليهم، فى القضية المقيدة برقم 8594 لسنة 2018 جنح العمرانية.
 
 
القضية حوكم فيها  42 فتاة و6 شباب بعض ضبطهم داخل ملهى ليلى بشارع الهرم، بتهم تنوعت ما بين ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق، وتسهيل ممارسته.
 
ووجهت النيابة لصاحب المهلى ويدعى "محسن.ح.ج" تهمة إدارة المكان لإعمال الدعارة والشذوذ الجنسى، والاتجار بالبشر خاصة الفتيات القاصرات وتقديمهن للسائحين العرب مقابل مادى دون تمييز.
 
 
 
 
 
 

 


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