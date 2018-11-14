الحبس سنة لعاطل لشروعه فى قتل طفل بقرية الصنافين بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عاطل حاول قتل طفل بسبب خلافات الجيرة، بالسجن سنة.

صدر الحكم، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحيى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق وسامى سمير.

تعود أحداث القضية رقم 12103 لسنة 2018، ليوم 6 فبراير، عندما تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى "منيا القمح" المركزى، بوصول "محمود حامد عبدالمجيد أبو نعمة" 17 سنة طالب بمدرسة الأورمان للسياحة والفنادق، ومقيم قرية الصنافين، مصاب بعدة طعنات.

وتبين إصابة المجنى عليه بجرح طعنى بين الضلع الثامن والتاسع وجرح طولى بالبطن، وبعمل السونار تبين وجود نزيف داخلى حاد وتجمع دموى وتهتك بالطحال، فيما تم استئصال الطحال.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد حسن، رئيس مباحث منيا القمح، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " محمود ط د ش " عاطل، مقيم الصنافين، والذى شرع فى قتل المجنى عليه بواسطة سلاح أبيض "مقص حديدي" بسبب خلافات الجيرة، وبالعرض على نيابة منيا القمح، قررت برئاسة المستشار محمد المراكبي، إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.