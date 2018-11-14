الجيش اليمنى: العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بتحرير الحديدة

صنعاء(أ ش أ)

أكد مصدر بالجيش اليمنى، أن العمليات العسكرية ضد الحوثيين ستستأنف، ولن تتوقف إلا بتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجى والساحل الغربى للبلاد بالكامل.

جاء ذلك التأكيد بعد وقف قوات الجيش والمقاومة اليمنية العمليات الهجومية فى مدينة الحديدة، مؤقتا اليوم الأربعاء؛ لإتاحة الفرصة للمنظمات الإنسانية لإجلاء كوادرها ونقل بعض الجرحى وفتح ممرات آمنة لمن يرغب من السكان فى النزوح خارج المدينة، حسبما ذكرت قناة (العربية) الإخبارية.

وكانت قوات الجيش اليمنى قد تمكنت فى وقت سابق من تأمين عدد من مبانى المؤسسات الحكومية والتجارية والشركات فى حى الربصة، وأحياء مجاورة جنوب غربى مدينة الحديدة، وأحكمت ألوية العمالقة سيطرتها على المداخل الجنوبية والشرقية للمدينة، كما تمكنت من تطهير منشآت تعليمية ومؤسسات حكومية وعدد من الشركات التجارية، وقامت بتأمينها بعد تحريرها من الانقلابيين.